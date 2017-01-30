На разработку проекта фан-зоны в Нижнем Новгороде выделят более 12 млн рублей
Более 12 млн рублей намерено направить правительство Нижегородской области на разработку проекта организации площадки для проведения фестиваля болельщиков во время чемпионата мира в 2018 году, сообщает НИА «Нижний Новогород» Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года.
Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года. Площадь
В Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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