На разработку проекта фан-зоны в Нижнем Новгороде выделят более 12 млн рублей

Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тыс. человек. Размер основной зоны с визуальным и звуковым покрытием — 50 на 300 метров. Для площадки потребуется один основной экран размером 16 на 9 метров и один дополнительный экран в зоне, удаленной от сцены, размером 9 на 5 метров.



В Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.