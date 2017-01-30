Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28598680/
30 января 2017, 13:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На разработку проекта фан-зоны в Нижнем Новгороде выделят более 12 млн рублей

Более 12 млн рублей намерено направить правительство Нижегородской области на разработку проекта организации площадки для проведения фестиваля болельщиков во время чемпионата мира в 2018 году, сообщает НИА «Нижний Новогород» Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года.

Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тыс. человек. Размер основной зоны с визуальным и звуковым покрытием — 50 на 300 метров. Для площадки потребуется один основной экран размером 16 на 9 метров и один дополнительный экран в зоне, удаленной от сцены, размером 9 на 5 метров.

В Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Около «Казань Арены» началось возведение инфраструктуры для КК-2017 и ЧМ-2018

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что около стадиона «Казань Арена» уже началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России