Виталий Мутко: Россия усилит работу по продвижению ЧМ-2018
Россия усилит работу по продвижению чемпионата мира по футболу 2018 года — в том числе сферы, которая касается гостеприимства.
Об этом заявил
Чемпионат мира по футболу стартует ровно через 500 дней — 14 июня 2018 года.
«Пятьсот дней — это, вроде, и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем, — сказал Мутко. — Сделать предстоит еще много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика. За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из ФИФА, потому что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства — безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо все больше привлекать болельщиков, жителей регионов».
«Запускается беспрецедентная волонтерская программа — более 180 тысяч заявок на 20 тысяч мест. В целом все работают слаженно, дружно, есть хорошее взаимопонимание между региональными, федеральными властями и общественностью. Уверен, что мы с этой задачей справимся, и проведем чемпионат на самом высоком уровне — как это прекрасно умеет делать Россия», — добавил он.
Глава оргкомитета напомнил, какие глобальные задачи стоят перед чемпионатом мира. «Это крупный, серьезный проект для страны, и задачи, которые стоят перед ним, — колоссальной значимости, — подчеркнул Мутко. — Прежде всего это развитие городов, инфраструктуры: модернизируются аэропорты, гостиницы, больницы, будет закупаться много вагонов, трамваев, троллейбусов. Безусловно, речь идет и о вовлеченности людей в спорт. На чемпионате мира сыграют лучшие команды мира, и, конечно, это некий ориентир для мальчишек и девчонок, которые в будущем захотят посвятить себя футболу».
«Третье, мы хотим показать Россию: у нас есть не только Москва и
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге,
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