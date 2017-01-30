Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28597702/
30 января 2017, 12:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле «Зенит-Арены»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют к концу февраля — началу марта закончить работы по устранению вибрации на выкатном поле на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по строительству города Сергей Морозов.

После настройки поля будет также проведена экспертиза по исследованию уровня вибрации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы занимаемся усилением поля, жесткого основания, это два этапа. Первое — сварочные работы по усилению металлоконструкции поля, второе — настройка, доведение уровня вибрации до допустимого, комфортного. Этим мы и занимаемся сейчас. Сварочные работы будут закончены в середине февраля, остальные работы мы планируем закончить до конца февраля — начала марта», — сказал он.

После настройки поля будет также проведена экспертиза по исследованию уровня вибрации, пояснил Морозов. «В конце февраля планируется, что поле заедет в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий повторно будут проведены замеры, и после их результатов мы сможем сказать, к каким результатам (по уровню вибрации. — Прим. ТАСС) мы пришли», — добавил он.

Осенью 2016 года комиссия ФИФА высказала замечания по поводу уровня вибрации выкатного поля стадиона, они превышали допустимые. Власти Петербурга заверяли, что к концу января вибрация на поле будет устранена.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мутко: Любой город ЧМ-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Любой российский город, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сможет претендовать на проведение финалов еврокубков, все 11 городов способны принять турниры любого уровня, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Тренер ХК "Салават Юлаев" Захаркин назвал разговор с фанатами полезным и конструктивным

Мутко: Россия усилит работу по продвижению ЧМ-2018

Борис Спасский: жалею, что отказался выигрывать матч у Бобби Фишера