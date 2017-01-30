Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле «Зенит-Арены»

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«Мы занимаемся усилением поля, жесткого основания, это два этапа. Первое — сварочные работы по усилению металлоконструкции поля, второе — настройка, доведение уровня вибрации до допустимого, комфортного. Этим мы и занимаемся сейчас. Сварочные работы будут закончены в середине февраля, остальные работы мы планируем закончить до конца февраля — начала марта», — сказал он.

После настройки поля будет также проведена экспертиза по исследованию уровня вибрации, пояснил Морозов. «В конце февраля планируется, что поле заедет в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий повторно будут проведены замеры, и после их результатов мы сможем сказать, к каким результатам (по уровню вибрации. — Прим. ТАСС) мы пришли», — добавил он.

Осенью 2016 года комиссия ФИФА высказала замечания по поводу уровня вибрации выкатного поля стадиона, они превышали допустимые. Власти Петербурга заверяли, что к концу января вибрация на поле будет устранена.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.