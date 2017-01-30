Мутко: Любой город ЧМ-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Любой российский город, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сможет претендовать на проведение финалов еврокубков, все 11 городов способны принять турниры любого уровня, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Любой город чемпионата мира-2018 может претендовать, — сказал Мутко по телефону в ответ на вопрос, какие города после турнира могли бы претендовать на проведение финалов еврокубков. — Вот
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