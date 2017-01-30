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30 января 2017, 11:17 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко: Любой город ЧМ-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Любой российский город, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сможет претендовать на проведение финалов еврокубков, все 11 городов способны принять турниры любого уровня, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Любой город чемпионата мира-2018 может претендовать, — сказал Мутко по телефону в ответ на вопрос, какие города после турнира могли бы претендовать на проведение финалов еврокубков. — Вот Санкт-Петербург в 2020 году уже примет матчи чемпионата Европы. Поэтому любой город чемпионата мира будет способен принимать турниры по футболу любого уровня, так как будут уже стадионы вместимостью 45 тысяч человек. У всех городов чемпионата мира будет уже вся необходимая инфраструктура и опыт проведения таких соревнований».
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