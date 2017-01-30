Мутко: Любой город ЧМ-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Любой город чемпионата мира-2018 может претендовать, — сказал Мутко по телефону в ответ на вопрос, какие города после турнира могли бы претендовать на проведение финалов еврокубков. — Вот Санкт-Петербург в 2020 году уже примет матчи чемпионата Европы. Поэтому любой город чемпионата мира будет способен принимать турниры по футболу любого уровня, так как будут уже стадионы вместимостью 45 тысяч человек. У всех городов чемпионата мира будет уже вся необходимая инфраструктура и опыт проведения таких соревнований».