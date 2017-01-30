Сергей Метревели: ЧМ-2018 поможет обратить внимание центра на сочинский футбол

В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сочи примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также по одной игре 1/8 финала и четвертьфинала турнира.

«Чемпионат мира в любом случае даст серьезный толчок в развитии футбола в регионе, особенно детского, — сказал Метревели “Р-Спорт” по телефону. — Посмотрите, после Олимпийских игр у нас дети стали и в хоккей играть, и другие зимние виды стали развиваться, хотя до этого их не было. Плюс на Сочи обратят больше внимания из центра. Город у нас прекрасный, заниматься футболом здесь можно круглогодично, а муниципального стадиона у нас нет. Можете себе представить, чтобы в городе с населением больше 300 тысяч человек нет своего стадиона? Все поменяется у нас: и любительский футбол, и детский, и профессиональный».

«Проблема в том, что на “Сочи” сейчас люди и не ходят. Информации о клубе совсем мало, никто о них ничего не знает, — добавил Метревели. — Можно было бы организовать встречи, рассказать планы, но никому этого не нужно. Не знают, кто финансирует, кто принимает решения. Много нюансов. Но главный — команда должна жить болельщиками, как это делается везде. Посмотрите, за границей и на третью лигу собирается по 20 тысяч человек. Вот там действительно идет работа. У нас такого нет. Хоть “Фишт” дайте, хоть “Маракану”, ничего не произойдет».