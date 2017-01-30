Мутко: Немного площадок были готовы провести жеребьевку ЧМ, нужны большие возможности

Ранее Мутко сообщил, что финальную жеребьевку чемпионата мира предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Позже ФИФА подтвердила, что мероприятие пройдет в Кремле.

«Ничего сложного не было (в обсуждении Кремля как площадки жеребьевки). Мы предлагаем места, а ФИФА выбирает. Жеребьевка внешне выглядит празднично, торжественно. Но за жеребьевкой огромная работа. Прежде всего, телевизионная версия. Нужны огромные возможности, коммуникации. Не так много таких площадок, которые можно подготовить для жеребьевки. Большой Кремлевский дворец этим требованиям отвечает, там проходят крупные культурные события, концерты. Все есть, и это устроило ФИФА», — сказал Мутко в телефонном разговоре.