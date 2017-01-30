Мутко: Немного площадок были готовы провести жеребьевку ЧМ, нужны большие возможности
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Не так много площадок в России были готовы провести жеребьевку чемпионата мира по футболу 2018 года; для этого нужны огромные возможности, в том числе и для телевизионной версии жеребьевки, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Ранее Мутко сообщил, что финальную жеребьевку чемпионата мира предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Позже ФИФА подтвердила, что мероприятие пройдет в Кремле.
«Ничего сложного не было (в обсуждении Кремля как площадки жеребьевки). Мы предлагаем места, а ФИФА выбирает. Жеребьевка внешне выглядит празднично, торжественно. Но за жеребьевкой огромная работа. Прежде всего, телевизионная версия. Нужны огромные возможности, коммуникации. Не так много таких площадок, которые можно подготовить для жеребьевки. Большой Кремлевский дворец этим требованиям отвечает, там проходят крупные культурные события, концерты. Все есть, и это устроило ФИФА», — сказал Мутко в телефонном разговоре.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде,
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