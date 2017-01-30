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30 января 2017, 11:09 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко: России нужно построить еще до 200 объектов к ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. России необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>России необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер</nobr> РФ глава оргкомитета Россия-2018 Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Чемпионат мира по футболу стартует в России через 500 дней.

«Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира. Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды — 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа — подготовка инфраструктуры. Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней», — сказал Мутко по телефону.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Мутко: Любой город ЧМ-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Любой российский город, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сможет претендовать на проведение финалов еврокубков, все 11 городов способны принять турниры любого уровня, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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