Мутко: России нужно построить еще до 200 объектов к ЧМ-2018 по футболу

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Чемпионат мира по футболу стартует в России через 500 дней.

«Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира. Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды — 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа — подготовка инфраструктуры. Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней», — сказал Мутко по телефону.