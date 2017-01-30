Мутко: России нужно построить еще до 200 объектов к ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. России необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира по футболу стартует в России через 500 дней.
«Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира. Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды — 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа — подготовка инфраструктуры. Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы,
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter