Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28594396/
30 января 2017, 8:52 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сорокин: Заявлений о возможном бойкоте ЧМ-2018 не было ни от одной из сборных

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Заявлений о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года на данный момент не прозвучало ни от одной из сборных, многие наоборот приезжают в Россию смотреть базы, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

«Ни одна, — ответил Сорокин на вопрос корреспондента “Р-Спорт”, заявляла ли какая-либо сборная о возможном бойкоте чемпионата мира. — Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные».

По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты. «Обычно спрашивают в режиме: “А что вы думаете по этому поводу?”. Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, — отметил он. — Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным».

«Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем, — продолжил Сорокин. — Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Рольбинов: Строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идет с опережением графика

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года по ряду позиций идет с опережением графика, сообщил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя