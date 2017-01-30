Сорокин: Заявлений о возможном бойкоте ЧМ-2018 не было ни от одной из сборных

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

«Ни одна, — ответил Сорокин на вопрос корреспондента “Р-Спорт”, заявляла ли какая-либо сборная о возможном бойкоте чемпионата мира. — Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные».

По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты. «Обычно спрашивают в режиме: “А что вы думаете по этому поводу?”. Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, — отметил он. — Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным».