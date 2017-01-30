Сорокин: Заявлений о возможном бойкоте ЧМ-2018 не было ни от одной из сборных
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Заявлений о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года на данный момент не прозвучало ни от одной из сборных, многие наоборот приезжают в Россию смотреть базы, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Ранее
«Ни одна, — ответил Сорокин на вопрос корреспондента “Р-Спорт”, заявляла ли
По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты. «Обычно спрашивают в режиме: “А что вы думаете по этому поводу?”. Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, — отметил он. — Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным».
«Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если
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