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30 января 2017, 8:50 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Рольбинов: Строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идет с опережением графика

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года по ряду позиций идет с опережением графика, сообщил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Калининграде состоятся четыре матча группового этапа турнира.

«График работ на стадионе, строительство которого началось позже чем в остальных городах-организаторах ЧМ-2018, выровнялся и по ряду позиций даже идет с опережением, — сказал Рольбинов. — Строители уже приступили к формированию футбольного поля. Также продолжается реконструкция двух тренировочных площадок. В марте начнется строительство третьей площадки и поля в Светлогорске, где предполагается размещение базы одной из национальных сборных».

«За предстоящие 500 дней предстоит сделать очень много, но на сегодняшний день у Калининградской области с учетом ведущихся работ никаких опасений по подготовке к ЧМ-2018 нет. Некоторые проекты по плану только предстоит начинать — это, к примеру, обучение специалистов (медиков, волонтеров, полицейских, сотрудников экстренных служб) иностранным языкам. Впереди также большая работа по отбору и подготовке волонтеров», — добавил Рольбинов.

По словам Рольбинова, область уже выполнила ряд дорожных объектов к ЧМ-2018. «Такие крупнейшие проекты, как строительство Восточной эстакады и Северного обхода, идут со значительным опережением графика, — отметил он. — А буквально в марте приступаем к строительству улично-дорожной сети непосредственно к строящемуся стадиону. Хочу подчеркнуть, что вся транспортная, социальная и спортивная инфраструктура, которая создается к турниру, прежде всего, будет служить в качестве наследия и способствовать повышению качества жизни».

«Об аэропорте “Храброво”. На днях состоялась встреча с руководителем Росавиации. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что в части реконструкции взлетно-посадочной полосы вопрос решен. Новый подрядчик выходит на площадку. Те графики, которые представлены, и те силы, которыми подрядная организация располагает, дают гарантии, что контракт будет выполнен в поставленные сроки», — резюмировал собеседник агентства.
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