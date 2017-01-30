Рольбинов: Строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идет с опережением графика
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года по ряду позиций идет с опережением графика, сообщил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«График работ на стадионе, строительство которого началось позже чем в остальных
«За предстоящие 500 дней предстоит сделать очень много, но на сегодняшний день у Калининградской области с учетом ведущихся работ никаких опасений по подготовке к ЧМ-2018 нет. Некоторые проекты по плану только предстоит начинать — это, к примеру, обучение специалистов (медиков, волонтеров, полицейских, сотрудников экстренных служб) иностранным языкам. Впереди также большая работа по отбору и подготовке волонтеров», — добавил Рольбинов.
По словам Рольбинова, область уже выполнила ряд дорожных объектов к ЧМ-2018. «Такие крупнейшие проекты, как строительство Восточной эстакады и Северного обхода, идут со значительным опережением графика, — отметил он. — А буквально в марте приступаем к строительству
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