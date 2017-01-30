Меркушкин: Подготовка Саранска к ЧМ-2018 идет по плану, проблемы оперативно решаются

В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа турнира.

«Подготовка к чемпионату мира по футболу в Саранске идет в соответствии с планами-графиками, — отметил Меркушкин в ответе на запрос “Р-Спорт” по электронной почте. — Все возникающие трудности в процессе работы нам удается оперативно решать. В августе планируем сдать три тренировочные площадки, а в декабре главный футбольный объект — стадион “Мордовия Арена”. Сейчас свайные и монолитные работы по стадиону выполнены на 100%, на 75% — устройство стен и перегородок. Продолжается возведение кровли стадиона».

«В рамках подготовки аэропортового комплекса осуществляется реконструкция перрона, взлетно-посадочной полосы. Также ведется строительство нового терминала: выполнены работы по устройству фундаментов здания, ведется устройство каркаса. Кроме того, завершаются работы по проектированию временного терминала, который будет выполнен из легкосборных металлических конструкций. Во время ЧМ-2018 временный терминал будет обслуживать международные линии», — добавил Меркушкин.

В ближайшее время в районе стадиона будет введена в эксплуатацию электроподстанция. «В 2016 году были официально введены в эксплуатацию две дороги, со дня на день ждем окончания оформления документации на ввод в эксплуатацию подстанции “Посоп”, которая будет снабжать электричеством стадион, новый терминал аэропорта, а также жителей нового жилого микрорайона», — отметил Меркушкин.