Меркушкин: Подготовка Саранска к ЧМ-2018 идет по плану, проблемы оперативно решаются
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Подготовка Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года идет в соответствии с планами-графиками, а все возникающие трудности оперативно решаются, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель председателя регионального правительства, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин.
В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Подготовка к чемпионату мира по футболу в Саранске идет в соответствии с
«В рамках подготовки аэропортового комплекса осуществляется реконструкция перрона,
В ближайшее время в районе стадиона будет введена в эксплуатацию электроподстанция. «В 2016 году были официально введены в эксплуатацию две дороги, со дня на день ждем окончания оформления документации на ввод в эксплуатацию подстанции “Посоп”, которая будет снабжать электричеством стадион, новый терминал аэропорта, а также жителей нового жилого микрорайона», — отметил Меркушкин.
«В двух строящихся отелях выполнены все монолитные работы, активно ведутся внутренние, готовы пилотные номера. В
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