Сорокин: Оргкомитету даны разрешения служб Кремля для проведения жеребьевки ЧМ
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Все надлежащие разрешения от служб Кремля для проведения на его территории финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года получены, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018"Алексей Сорокин.
Ранее
«Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и ФИФА отдала предпочтения ему, — сказал Сорокин в интервью корреспонденту “Р-Спорт”. — Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на
«К счастью, строить нам ничего не нужно, как это было в Константиновском, потому что Кремлевский дворец съездов прекрасно приспособлен для массовых мероприятий, — добавил Сорокин. — Он обладает определенным количеством дополнительных помещений и способен разместить многое из того, что нам нужно, без возведения
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