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30 января 2017, 8:35 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сорокин: Оргкомитету даны разрешения служб Кремля для проведения жеребьевки ЧМ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все надлежащие разрешения от служб Кремля для проведения на его территории финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года получены, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018"Алексей Сорокин.

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что финальную жеребьевку чемпионата мира 2018 года предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Позже ФИФА подтвердила, что мероприятие пройдет в Кремле.

«Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и ФИФА отдала предпочтения ему, — сказал Сорокин в интервью корреспонденту “Р-Спорт”. — Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения. Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда».

«К счастью, строить нам ничего не нужно, как это было в Константиновском, потому что Кремлевский дворец съездов прекрасно приспособлен для массовых мероприятий, — добавил Сорокин. — Он обладает определенным количеством дополнительных помещений и способен разместить многое из того, что нам нужно, без возведения каких-то временных конструкций. В КДС регулярно что-то проводят. Тот же “Золотой граммофон”, концерты, балет. Тут все отработано, и сложностей не вызовет».
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