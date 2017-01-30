Сорокин: Оргкомитету даны разрешения служб Кремля для проведения жеребьевки ЧМ

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что финальную жеребьевку чемпионата мира 2018 года предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Позже ФИФА подтвердила, что мероприятие пройдет в Кремле.

«Мы рассматривали несколько объектов, но обнаружился ряд преимуществ, и ФИФА отдала предпочтения ему, — сказал Сорокин в интервью корреспонденту “Р-Спорт”. — Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля однозначно сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте в городе. Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все надлежащие разрешения. Надеюсь, позиция и комендатуры Кремля, и всех ответственных за этот объект лиц будет конструктивная и рабочая, как это было всегда».