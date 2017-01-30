«Под знаком созидания»: до старта чемпионата мира по футболу осталось 500 дней

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Отставание по стадионам есть только в Самаре.

Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме. Стадионы с каждым месяцем все больше и больше начинают напоминать то, что было изображено на картинках при презентации проектов. Если не брать во внимание стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, где каждый день появляются новости о достройке, перестройке, некачественных материалах, протечке или еще о чём-нибудь, то информационный фон остальных строек положительный.

Вот, например, Казань. До чемпионата мира 500 дней, до Кубка конфедераций — полгода, но на территории стадиона «Казань Арена» уже ведутся работы по возведению временных конструкций. «Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка Конфедераций, — сообщил “Р-Спорт” министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — В настоящее время на территории, прилегающей к стадиону, началось возведение временной инфраструктуры».

На прошлой неделе глава оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко приезжал в Нижний Новгород, где осмотрел объекты будущего чемпионата. Кроме прочего, он сообщил, что отставание от графика имеет только стадион в Самаре. Дело, по словам Мутко, в ошибках планирования, но уже через полтора месяца все должно войти в график.

«2017 год — особенный для каждого из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, — заявил “Р-Спорт” губернатор Самарской области Николай Меркушкин. — У нас остается совсем немного времени — 500 дней. И каждый из них должен пройти с пользой. Нам предстоит завершить строительство всей необходимой инфраструктуры, привести город в порядок, и сделать это нужно уже к концу 2017 года».

«Футболистов сборной на открытие всех стадионов не хватит».

Если в Самаре в 2017 году нужно делать и стадион, и дороги, и тренировочные базы, и площадки, то в паре регионов все уже практически готово. Речь идет про Казань и Сочи, которые недавно уже принимали крупные турниры. В Екатеринбурге силы брошены на стадион и подъезд к нему, а также на реконструкцию ЦПКиО имени Маяковского, который во время чемпионата мира станет фан-зоной.

Целый год главной головной болью Калининграда был стадион: местные власти бодались с федеральными за место, на котором строить. Октябрьский остров отстояли, сбили вместимость до 35 тысяч и начали строить. Надо сказать — невероятно быстрыми темпами. После этого проблемой региона стал аэропорт, ремонтирующийся уже не первый год. Лишь в последний месяц проблема стала решаться.

«На днях состоялась встреча с руководителем Росавиации, — сообщил агентству “Р-Спорт” исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. — На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что в части реконструкции взлетно-посадочной полосы вопрос решен. Новый подрядчик выходит на площадку. Те графики, которые представлены, и те силы, которыми подрядная организация располагает, дают гарантии, что контракт будет выполнен в поставленные сроки».

Все более насущным вопросом становится не то, когда будут сданы стадионы, а то, как они будут открыты. Естественно, все регионы хотят открыть арену матчем сборной России. Но футболистов не хватит сразу на Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Калининград, уже не говоря про Лужники — главную арену мундиаля. «Разумеется, на все города футболистов сборной не хватит, — соглашается гендиректор “Россия-2018” Алексей Сорокин. — По возможности, будем обходиться местными клубами».

Угроза переноса.

Чем ближе чемпионат мира, тем больше появляется сообщений о его возможном переносе. И дело не столько в неготовности России принять мундиаль, сколько в допинговых скандалах вокруг российского спорта. Несмотря на то, что прямая связь между двумя вещами прослеживается с трудом, международные организации, и в первую очередь WADA, через СМИ регулярно напоминают о такой возможности. «Напряжения не чувствую, беспокойства нет, — успокаивает Сорокин. — Эти вопросы мы с ФИФА не обсуждаем. Все заверения даны, и нет смысла к ним возвращаться».

«С юридической точки зрения они (WADA) могут получить такую возможность легко, — заявлял в ноябре спортивный юрист Артем Пацев. — Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать».

По словам экс-главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда, путь лишения России чемпионата мира может быть таким: ряд стран объявят о бойкоте мундиаля, и ФИФА будет вынуждена его перенести. Однако на сегодняшний день никто, за исключением таких организаций как NADOs (Национальные антидопинговые агентства) о реальности бойкота ЧМ-2018 не заявлял.

По мнению российской стороны, турнир, напротив может стать толчком для возвращения российского спорта в «международную семью». «Это для нас шанс открыть страну для мира, — говорит Мутко. — Мы рассчитываем, что к нам приедет миллион болельщиков. Хотим, чтобы этот проект оставил огромное материальное и нематериальное наследие. Хочется, чтобы эта дата — 500 дней до чемпионата мира — прошла под знаком созидания, чтобы в мире узнали Россию, в отношении которой сейчас существует много штампов».

Жеребьевка ЧМ пройдет в Кремле.

Еще пару лет назад новости о чемпионате мира появлялись раз в месяц или реже. Но чем ближе к турниру, тем чаще и чаще, чуть ли не каждую неделю, в Москве и других городах ЧМ-2018 проходят мероприятия оргкомитета. Многие из них — с размахом. Чего стоит, например, жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира, прошедшая в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В городе собрались высшие представители мирового футбола, а на территории резиденции специально для жеребьевки было построено отдельное здание из временных конструкций.

Не менее помпезной будет и основная жеребьевка ЧМ-2018, которая пройдет не где-нибудь, а в Кремле. Символично, что намечено мероприятие на 1 декабря — за день до того, как Россия отпразднует 7-летие подготовки к турниру. «Конечно, организация любого мероприятия внутри Кремля сложнее, чем организация на каком-либо другом объекте, стоящем в городе, — рассказывает Сорокин. — Мы заручились согласием всех уполномоченных органов, получили все разрешения. К счастью, строить нам ничего не нужно, как это было в Константиновском».

За последние пару лет ЧМ-2018 оброс самыми разными послами турнира и просто известными людьми из мира культуры и спорта, создающими за границей имидж страны. Все помнят топ-модель Наталью Водянову, которая успела сменить три платья за время предварительной жеребьевки ЧМ в Санкт-Петербурге. Послами турнира в разное время стали хоккеист Александр Овечкин, синхронистка Наталья Ищенко, космонавт Олег Кононенко и даже известная певица Нюша, которая будет представлять Казань.

«Чемпионат мира по футболу — грандиозное событие в жизни каждой страны, — заявила “Р-Спорт” Нюша. — Как и миллионы россиян, я искренне надеюсь, что он станет толчком к развитию футбола в нашей стране, сделает его спортом, который принесет России новые победы. За сборную России буду болеть обязательно. А с другими фаворитами пока не определилась. Думаю, у меня еще есть время: Кубок конфедераций поможет мне понять, за кого я буду переживать, кого поддержу на трибунах».