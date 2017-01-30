«Под знаком созидания»: до старта чемпионата мира по футболу осталось 500 дней
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. В понедельник футбольная Россия отмечает круглую цифру — 500 дней до старта чемпионата мира-2018, который пройдет в 11 городах нашей страны с 14 июня по 15 июля следующего года. «Р-Спорт» рассказывает о том, что окружает подготовку к главному футбольному турниру четырехлетия.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отставание по стадионам есть только в Самаре.
Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме. Стадионы с каждым месяцем все больше и больше начинают напоминать то, что было изображено на картинках при презентации проектов. Если не брать во внимание стадион на Крестовском острове
Вот, например, Казань. До чемпионата мира 500 дней, до Кубка конфедераций — полгода, но на территории стадиона «Казань Арена» уже ведутся работы по возведению временных конструкций. «Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка Конфедераций, — сообщил “Р-Спорт” министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — В настоящее время на территории, прилегающей к стадиону, началось возведение временной инфраструктуры».
На прошлой неделе глава оргкомитета «Россия-2018»,
«2017 год — особенный для каждого из
«Футболистов сборной на открытие всех стадионов не хватит».
Если в Самаре в 2017 году нужно делать и стадион, и дороги, и тренировочные базы, и площадки, то в паре регионов все уже практически готово. Речь идет про Казань и Сочи, которые недавно уже принимали крупные турниры. В Екатеринбурге силы брошены на стадион и подъезд к нему, а также на реконструкцию ЦПКиО имени Маяковского, который во время чемпионата мира станет
Целый год главной головной болью Калининграда был стадион: местные власти бодались с федеральными за место, на котором строить. Октябрьский остров отстояли, сбили вместимость до 35 тысяч и начали строить. Надо сказать — невероятно быстрыми темпами. После этого проблемой региона стал аэропорт, ремонтирующийся уже не первый год. Лишь в последний месяц проблема стала решаться.
«На днях состоялась встреча с руководителем Росавиации, — сообщил агентству “Р-Спорт” исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. — На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что в части реконструкции
Все более насущным вопросом становится не то, когда будут сданы стадионы, а то, как они будут открыты. Естественно, все регионы хотят открыть арену матчем сборной России. Но футболистов не хватит сразу на Волгоград, Нижний Новгород, Саранск,
Угроза переноса.
Чем ближе чемпионат мира, тем больше появляется сообщений о его возможном переносе. И дело не столько в неготовности России принять мундиаль, сколько в допинговых скандалах вокруг российского спорта. Несмотря на то, что прямая связь между двумя вещами прослеживается с трудом, международные организации, и в первую очередь WADA, через СМИ регулярно напоминают о такой возможности. «Напряжения не чувствую, беспокойства нет, — успокаивает Сорокин. — Эти вопросы мы с ФИФА не обсуждаем. Все заверения даны, и нет смысла к ним возвращаться».
«С юридической точки зрения они (WADA) могут получить такую возможность легко, — заявлял в ноябре спортивный юрист Артем Пацев. — Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать».
По словам
По мнению российской стороны, турнир, напротив может стать толчком для возвращения российского спорта в «международную семью». «Это для нас шанс открыть страну для мира, — говорит Мутко. — Мы рассчитываем, что к нам приедет миллион болельщиков. Хотим, чтобы этот проект оставил огромное материальное и нематериальное наследие. Хочется, чтобы эта дата — 500 дней до чемпионата мира — прошла под знаком созидания, чтобы в мире узнали Россию, в отношении которой сейчас существует много штампов».
Жеребьевка ЧМ пройдет в Кремле.
Еще пару лет назад новости о чемпионате мира появлялись раз в месяц или реже. Но чем ближе к турниру, тем чаще и чаще, чуть ли не каждую неделю, в Москве и других городах ЧМ-2018 проходят мероприятия оргкомитета. Многие из них — с размахом. Чего стоит, например, жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира, прошедшая в Константиновском дворце
Не менее помпезной будет и основная жеребьевка ЧМ-2018, которая пройдет не
За последние пару лет ЧМ-2018 оброс самыми разными послами турнира и просто известными людьми из мира культуры и спорта, создающими за границей имидж страны. Все помнят
«Чемпионат мира по футболу — грандиозное событие в жизни каждой страны, — заявила “Р-Спорт” Нюша. — Как и миллионы россиян, я искренне надеюсь, что он станет толчком к развитию футбола в нашей стране, сделает его спортом, который принесет России новые победы. За сборную России буду болеть обязательно. А с другими фаворитами пока не определилась. Думаю, у меня еще есть время: Кубок конфедераций поможет мне понять, за кого я буду переживать, кого поддержу на трибунах».
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