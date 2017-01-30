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30 января 2017, 8:18 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко хочет, чтобы за 500 дней до ЧМ-2018 мир лучше узнал Россию

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что хочет, чтобы мир лучше узнал Россию за 500 дней до старта чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартует в России через 500 дней.

«В целом, чемпионат мира — крупнейший проект, который даст толчок к развитию 11 регионам: аэропорты, дороги, метро, гостиницы, стадионы и многое другое, — сказал Мутко. — Это для нас шанс открыть страну для мира. Мы рассчитываем, что к нам приедет миллион болельщиков. Хотим, чтобы этот проект оставил огромное материальное и нематериальное наследие. Хочется, чтобы эта дата — 500 дней до чемпионата мира — прошла под знаком созидания, чтобы в мире узнали Россию, в отношении которой сейчас существует много штампов».

«Мы ждем в 2018 году 32 лучшие команды мира, чтобы зрители увидели футбол высочайшего уровня, чтобы молодежь была вдохновлена. С одной стороны, 500 дней — это еще много, с другой — совсем мало, чтобы завершить этот проект. Футбол — это больше, чем игра. Это социальное явление, объединяющее на планете миллиарды людей», — продолжил он.

Собеседник агентства добавил, что в понедельник в города-хозяевах матчей турнира пройдут различные мероприятия. «В городах, которые примут матчи турнира, пройдут различные мероприятия. Будут напоминания в аэропортах — специальные выставки, экспозиции. Хотим, чтобы каждый город открыл свои информационные стенды. Пройдут детские турниры, запустим в детдомах проект по отбору детей, которые будут выводить футболистов на матчи чемпионата мира», — сказал Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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