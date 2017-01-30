Бочаров: Сроки исполнения работ по объектам ЧМ-2018 в Волгограде меняться не будут
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Сроки работ по всем объектам в Волгограде, входящим в программу подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года, меняться не будут, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Наступает ключевой момент подготовки: основные работы на объектах ЧМ-2018 должны быть завершены до конца 2017 года, — заявил Бочаров. — Набран неплохой темп, по отдельным направлениям идет опережение графика. Конечные сроки исполнения работ корректироваться не будут, они указаны в договорах и соглашениях».
Как пояснили в
В 2017 году предстоит завершить 26 мероприятий. Планируется сдать в эксплуатацию рокадную дорогу, которая возводится вдоль Волги одновременно с берегоукрепительными сооружениями. Реализация этого проекта позволит разгрузить городские улицы, создать в прибрежной зоне новые места активного отдыха, благоустроить ранее заброшенную территорию. Будет сдана гостиница на проспекте Ленина, три тренировочные площадки, завершится реконструкция шоссе Авиаторов. Также планируется ввести вторую очередь модернизированного аэродромного комплекса.
На стройке «Волгоград Арены» полностью завершено возведение монолитных конструкций здания и трибун, уложено более 120 тысяч кубометров железобетона. Строители приступили к возведению пешеходной галереи, которая опоясывает стадион, началось устройство центральной лестницы шириной 123 метра. Завершается монтаж металлоконструкций фасада, идет подготовка к сборке вантовой системы кровли. Начались отделочные работы в подтрибунных помещениях. Работы по возведению стадиона идут круглосуточно, на площадке задействованы более тысячи человек.
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