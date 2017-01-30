Бочаров: Сроки исполнения работ по объектам ЧМ-2018 в Волгограде меняться не будут

В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Наступает ключевой момент подготовки: основные работы на объектах ЧМ-2018 должны быть завершены до конца 2017 года, — заявил Бочаров. — Набран неплохой темп, по отдельным направлениям идет опережение графика. Конечные сроки исполнения работ корректироваться не будут, они указаны в договорах и соглашениях».

Как пояснили в пресс-службе губернатора, федеральная и региональная программы подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий. 11 из них уже полностью выполнены, в том числе построены две новые гостиницы, вертолетная площадка для транспортировки экстренных больных, новый пассажирский терминал в волгоградском аэропорту, завершен первый этап реконструкции взлетно-посадочного комплекса.

В 2017 году предстоит завершить 26 мероприятий. Планируется сдать в эксплуатацию рокадную дорогу, которая возводится вдоль Волги одновременно с берегоукрепительными сооружениями. Реализация этого проекта позволит разгрузить городские улицы, создать в прибрежной зоне новые места активного отдыха, благоустроить ранее заброшенную территорию. Будет сдана гостиница на проспекте Ленина, три тренировочные площадки, завершится реконструкция шоссе Авиаторов. Также планируется ввести вторую очередь модернизированного аэродромного комплекса.

На стройке «Волгоград Арены» полностью завершено возведение монолитных конструкций здания и трибун, уложено более 120 тысяч кубометров железобетона. Строители приступили к возведению пешеходной галереи, которая опоясывает стадион, началось устройство центральной лестницы шириной 123 метра. Завершается монтаж металлоконструкций фасада, идет подготовка к сборке вантовой системы кровли. Начались отделочные работы в подтрибунных помещениях. Работы по возведению стадиона идут круглосуточно, на площадке задействованы более тысячи человек.