Губернатор: Вся инфраструктура к ЧМ-2018 в Самаре должна быть готова к концу года
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Вся необходимая инфраструктура к чемпионату мира по футболу 2018 года должна быть готова к концу декабря, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«2017 год особенный для каждого из
«К 2018 году город преобразится. Фасады домов, парки и скверы, гостиницы, сотни километров дорожного полотна — всё это будет доведено до самого высокого мирового уровня. Город получит новые инженерные системы и коммуникации. Строительство стадиона, комплексное освоение близлежащей территории будет способствовать развитию
На стадионе в Самаре ведутся работы по устройству витражей и остеклению. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. По состоянию на 20 января семь из 32 консолей купола установлены полностью, ведутся работы по еще четырем. Осуществляется кладка внутренних перегородок, устройство системы вентиляции, формируется тепловой контур стадиона. Благодаря выполненным работам по котельной и теплотрассе тепло заведено в контур стадиона, что позволило начать отделочные работы внутренних помещений.
До конца 2017 года будут отремонтированы автомобильные дороги, по которым проходят туристические маршруты чемпионата. Объем средств федеральной программы подготовки к ЧМ на дорожную инфраструктуру составляет 11 миллиардов рублей, объем средств областной программы — 6,6 миллиарда. Кроме того, используются средства областного дорожного фонда для ремонта и модернизации
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