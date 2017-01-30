Губернатор: Вся инфраструктура к ЧМ-2018 в Самаре должна быть готова к концу года

В понедельник остается ровно 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«2017 год особенный для каждого из городов-организаторов чемпионата. У нас остается совсем немного времени — 500 дней, и каждый из них должен пройти с пользой, — приводятся слова Меркушкина в релизе пресс-службы губернатора, поступившем в редакцию “Р-Спорт”. — Нам предстоит завершить строительство всей необходимой инфраструктуры, привести город в порядок, и сделать это нужно уже к концу 2017 года. Это огромная и ответственная работа. Серьезные средства как областные, так и федеральные, вкладываются сегодня в постройку социальных и спортивных объектов».

«К 2018 году город преобразится. Фасады домов, парки и скверы, гостиницы, сотни километров дорожного полотна — всё это будет доведено до самого высокого мирового уровня. Город получит новые инженерные системы и коммуникации. Строительство стадиона, комплексное освоение близлежащей территории будет способствовать развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Таким образом, достойная подготовка и проведение чемпионата — это не просто задача номер один для нас, это еще и исторический шанс», — добавил губернатор.

На стадионе в Самаре ведутся работы по устройству витражей и остеклению. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. По состоянию на 20 января семь из 32 консолей купола установлены полностью, ведутся работы по еще четырем. Осуществляется кладка внутренних перегородок, устройство системы вентиляции, формируется тепловой контур стадиона. Благодаря выполненным работам по котельной и теплотрассе тепло заведено в контур стадиона, что позволило начать отделочные работы внутренних помещений.