Экс-подрядчики «Зенит-Арены» в суде требуют от властей Петербурга почти 1 млрд руб

«Исковое заявление ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Сумма исковых требований 749,72 миллиона рублей… Исковое заявление АО «Корпорация «Трансстрой». Сумма исковых требований 212,56 миллионов рублей», — сообщается в карточках дел. Дата слушаний по искам пока не назначена.

Как сообщалось ранее, арбитраж в феврале начнет рассмотрение четырех исков комитета по строительству Петербурга к «Инжтрансстрою-СПб» на общую сумму около 3,7 миллиарда рублей. В настоящее время в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на рассмотрении также находятся иски городского комитета по строительству к бывшим подрядчикам сооружения стадиона о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов, которые объединены в одно производство с исками экс-подрядчиков о признании недействительным одностороннего отказа от этих контрактов.

В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).