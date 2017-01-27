Экс-подрядчики «Зенит-Арены» в суде требуют от властей Петербурга почти 1 млрд руб
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски корпорации «Трансстрой» и инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» (Инжтрансстрой-СПб), бывших подрядчиков сооружения стадиона в западной части Крестовского острова, о взыскании с городского комитета по строительству около 962 миллионов рублей, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
«Исковое заявление ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Сумма исковых требований 749,72 миллиона рублей… Исковое заявление АО «Корпорация «Трансстрой». Сумма исковых требований 212,56 миллионов рублей», — сообщается в карточках дел. Дата слушаний по искам пока не назначена.
Как сообщалось ранее, арбитраж в феврале начнет рассмотрение четырех исков комитета по строительству Петербурга к «Инжтрансстрою-СПб» на общую сумму около 3,7 миллиарда рублей. В настоящее время в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на рассмотрении также находятся иски городского комитета по строительству к бывшим подрядчикам сооружения стадиона о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов, которые объединены в одно производство с исками
В июле прошлого года аппарат
Новый стадион на Крестовском острове в
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