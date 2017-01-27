ФАС признала нарушение закона в контракте на 952 млн рублей на «Зенит-Арену»

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«Квалифицировать действия как нарушение пунктов 1 и 5 статьи 24 (способ определения поставщика — прим. ТАСС), а также подпункта 9 пункта 1 статьи 103 Закона о контрактной системе (44 Федеральный Закон — прим. ТАСС). В виду того, что ранее комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, инспекция воздерживается от передачи вопроса рассмотрения должностному лицу о возбуждении дела об административном правонарушении, так как решение уже вынесено контролирующим органом», — сказал член инспекции.

В ходе заседания представитель комитета по строительству города заявила, что 16 января комитет по государственному финансовому контролю уже усмотрел административное нарушение в действиях комстроя и вынес постановление. Комстрой не обжаловал это постановление, добавила она.

Договор был заключен с «Метростроем» как с единственным поставщиком, срок окончания действия контракта — 31 марта 2017 года. Как сообщали в компании, он касается установки оборудования в зоне контроля доступа к стадиону.

Как следует из текста жалобы, которая поступила от юриста ФБК Юрия Золотухина, заявитель настаивает, что контракт между властями города и «Метростроем» был заключен с нарушением способа выбора поставщика. Позже будет рассмотрена жалоба на ч. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции, где заявитель просит возбудить административные дела в отношении комстроя и компании «Метрострой».

О строительстве

В июле 2016 года администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком стадиона компанией «Инжтрансстрой- СПб» (дочерняя компания «Трансстроя»). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой». 29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу — разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.