Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдёт в апреле 2018 года

«Первый матч на арене в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года. Дали поручение провести как минимум три тестовых мероприятия. Можно провести матч с участием местного клуба или организовать любительские соревнования», — приводит слова Мутко Welcome2018.



Глава региона в свою очередь отметил, что можно провести матч между сборной правительства Нижегородской области и командой строителей стадиона.