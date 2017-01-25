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25 января 2017, 22:16 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдёт в апреле 2018 года

Первый матч на нижегородском стадионе чемпионата мира пройдёт в апреле 2018 года. Об этом заявил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко во время инспектирования арены вместе с губернатором региона Валерием Шанцевым.

«Первый матч на арене в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года. Дали поручение провести как минимум три тестовых мероприятия. Можно провести матч с участием местного клуба или организовать любительские соревнования», — приводит слова Мутко Welcome2018.

Глава региона в свою очередь отметил, что можно провести матч между сборной правительства Нижегородской области и командой строителей стадиона.
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