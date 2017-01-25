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25 января 2017, 19:49 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нет

Вице-премьер Виталий Мутко оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая», — цитирует Мутко ФедералПресс.

Он напомнил, что к ЧМ-2018 в России должно быть построено более 200 инфраструктурных объектов.

«Безусловно, есть отставания по ряду объектов. Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку Конфедераций). Что касается “Зенит-Арены”, то объект свидетельство о вводе в эксплуатацию получил, по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем FIFA», — сообщил вице-премьер.

«Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей», — резюмировал Мутко.
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