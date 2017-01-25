Мутко удовлетворен тем, как Нижний Новгород готовится к ЧМ-2018

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Я могу сказать, что в целом мы очень удовлетворены тем, как регион готовится, и могу сказать, что сложные проекты не бывают беспроблемными. Есть отставания по ряду объектов», — сказал Мутко журналистам, отметив, что программа подготовки «очень серьезная», в ней более 100 различных мероприятий и объектов.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день есть вопросы с организацией работы пункта пропуска на международном направлении в нижегородском аэропорту. Он рассчитывает, что в ближайшие два месяца эти вопросы будут решены.

Также, по словам Мутко, он «выразил тревогу» с отставанием по строительству как минимум одной гостиницы.

«Что касается спортивной инфраструктуры, то мы сегодня посетили стадион, тревог он не вызывает… С тренировочными площадками все в порядке», — отметил он.