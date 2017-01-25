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25 января 2017, 18:46 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко удовлетворен тем, как Нижний Новгород готовится к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в целом удовлетворен тем, как Нижний Новгород готовится к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но отметил при этом отставание по некоторым объектам.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Я могу сказать, что в целом мы очень удовлетворены тем, как регион готовится, и могу сказать, что сложные проекты не бывают беспроблемными. Есть отставания по ряду объектов», — сказал Мутко журналистам, отметив, что программа подготовки «очень серьезная», в ней более 100 различных мероприятий и объектов.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день есть вопросы с организацией работы пункта пропуска на международном направлении в нижегородском аэропорту. Он рассчитывает, что в ближайшие два месяца эти вопросы будут решены.

Также, по словам Мутко, он «выразил тревогу» с отставанием по строительству как минимум одной гостиницы.

«Что касается спортивной инфраструктуры, то мы сегодня посетили стадион, тревог он не вызывает… С тренировочными площадками все в порядке», — отметил он.
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