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25 января 2017, 14:19 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Часы обратного отсчета откроют в Сочи в честь 500 дней до ЧМ-2018

СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета будут торжественно открыты 28 января в Сочи напротив главной площади у ратуши горнолыжного курорта «Роза Хутор» в честь празднования 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

«28 января в 16:00 мск на площади у ратуши горнолыжного комплекса “Роза Хутор” начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Здесь же состоится открытие часов обратного отсчета», — говорится в сообщении.

Часы установят в «Розе Хутор», поскольку Красная Поляна обладает особым статусом места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Такие же часы ранее установили у Морского порта.

В честь 500 дней до чемпионата гостей курорта ждет развлекательная программа — перед ними выступят певец Сергей Крылов, участник проекта «Голос» Армен Авджян. Специальным гостем праздника станет мастер спорта СССР, экс- защитник сборной Советского Союза по футболу Евгений Ловчев. Гостей ждет футбольная викторина и футбольный фристайл, а также «шоу льда и огня», во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру «500».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.
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