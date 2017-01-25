Часы обратного отсчета откроют в Сочи в честь 500 дней до ЧМ-2018

«28 января в 16:00 мск на площади у ратуши горнолыжного комплекса “Роза Хутор” начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Здесь же состоится открытие часов обратного отсчета», — говорится в сообщении.

Часы установят в «Розе Хутор», поскольку Красная Поляна обладает особым статусом места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Такие же часы ранее установили у Морского порта.

В честь 500 дней до чемпионата гостей курорта ждет развлекательная программа — перед ними выступят певец Сергей Крылов, участник проекта «Голос» Армен Авджян. Специальным гостем праздника станет мастер спорта СССР, экс- защитник сборной Советского Союза по футболу Евгений Ловчев. Гостей ждет футбольная викторина и футбольный фристайл, а также «шоу льда и огня», во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру «500».