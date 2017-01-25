Бауса намерен убедить игроков, что сборная Аргентины может выиграть ЧМ

Наставник «альбиселесте» отметил, что теперь ему предстоит убедить в возможности победы на мундиале своих подопечных.



«Я человек, которому сопутствует удача. И убеждён в том, что Аргентина может выиграть чемпионат мира. Мне осталось лишь убедить в этом футболистов. Если тренер не убеждает игроков в осуществимости своих идей, то он абсолютно ничего не может добиться. И наоборот», — приводит слова Баусы Ole.