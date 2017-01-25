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25 января 2017, 12:57 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Бауса намерен убедить игроков, что сборная Аргентины может выиграть ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не сомневается в том, что команда способна завоевать титул чемпиона мира.

Наставник «альбиселесте» отметил, что теперь ему предстоит убедить в возможности победы на мундиале своих подопечных.

«Я человек, которому сопутствует удача. И убеждён в том, что Аргентина может выиграть чемпионат мира. Мне осталось лишь убедить в этом футболистов. Если тренер не убеждает игроков в осуществимости своих идей, то он абсолютно ничего не может добиться. И наоборот», — приводит слова Баусы Ole.

Сборная Аргентины
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