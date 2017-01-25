Кержаков предложил провести матч легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter