Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28545102/
25 января 2017, 12:01 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Кержаков предложил провести матч легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Ранее футболист Зенита принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму <nobr>Санкт-Петербурга.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, — написал Кержаков в “Инстаграме”. — Предложил провести перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Санкт-Петербург примет игры 1/8 финала, полуфинала и матч за третье место.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

ПКР может провести альтернативные Игры при недопуске к Паралимпиаде-2018

ФК "Томь" намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

Радулов забросил две шайбы в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Калгари"