Кержаков предложил провести матч легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018

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«Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, — написал Кержаков в “Инстаграме”. — Предложил провести перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади».