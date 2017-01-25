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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28544773/
25 января 2017, 11:36 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

Спортивные базы Подмосковья не прошли проверку на безопасность

К проведению ЧМ по футболу 2018 должны устранить все замечания.

Антитеррористическая комиссия в 2016 году провела проверку тренировочных площадок и 12 баз, которые примут команды участников предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года, в ходе которой специалисты различных ведомств выявили множество недочетов, касающихся безопасности объектов. Об этом заявили 24 января в пресс-службе министерства спорта Московской области.

Согласно предоставленным данным, у обследуемых территорий отсутствуют паспорта безопасности, нет в наличии противотаранных устройств при въезде на территорию, не собран штат лицензированной охраны, нет охранной сигнализации, также не обнаружены системы видеонаблюдения и места под Оперативный штаб, уточняет РИАМО.

В муниципалитете были разработаны «дорожные карты», в которых устранение замечаний предусмотрено до апреля 2018 года.

Строительный контроль осуществляет АНО «Арена-2048», именно она ответственна за контроль исполнения сроков проектирования и строительство тренировочных площадок.

Напомним, что Российская Федерация станет страной-хозяйкой Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Он пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Помимо основных стадионов, на которых будут проходить игры, тренировочные базы обустроят в ряде регионов, в том числе в некоторых районах Московской области.
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