Виталий Мутко: Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018

По его мнению, у 35-летнего форварда есть шанс попасть в сборную России к ЧМ-2018.

— Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале? — вопрос Мутко.

— Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.