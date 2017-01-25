Виталий Мутко: Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018
Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью «Известиям» подчеркнул: он был бы не против выступления нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина на домашнем чемпионате мира.
По его мнению, у 35-летнего форварда есть шанс попасть в сборную России к ЧМ-2018.
— Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале? — вопрос Мутко.
— Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.
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