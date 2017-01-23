ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в Кремле

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«ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

В понедельник вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил, что ФИФА приняла предложение провести жеребьевку в Кремле.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.