ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в Кремле
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2018 года пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
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«ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве», — сообщили ТАСС в
В понедельник
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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