Первые 10 тыс. зрителей протестируют «Зенит-Арену» 11 февраля

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«Тестовое мероприятие на 10 тысяч человек под рабочим названием “Первый посетитель” запланировано на 11 февраля», — сказал собеседник агентства.

В программе мероприятия значатся мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников. В компании «Метрострой» не подтвердили и не опровергли информацию о дате тестирования, но отметили, что в качестве генподрядчика будут участвовать во всех мероприятиях по адаптации стадиона.

В настоящее время на специально созданном сайте и группах в социальных сетях предлагается всем желающим принять участие в тестировании стадиона. «Основная задача этого мероприятия — помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет настоящая народная проверка», — говорится в сообщении на сайте.

Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.

В день сдачи стадиона в эксплуатацию, 29 декабря, ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина сообщал, что первое городское мероприятие на стадионе «Зенит-Арена» пройдет в феврале 2017 года. Планировалось провести тестирование с постепенным увеличением числа зрителей.

История строительства

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций.

В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком, компанией «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания «Трансстроя»). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой».

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу — разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.