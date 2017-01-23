В «Лужниках» установят медиакровлю для трансляции матчей

Об этом сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети.



«Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи. Будет видно с Воробьёвых гор», — написал Собянин в «Твиттере».



В настоящее время на стадионе создаётся высококачественная система спортивного света. Уже завершена установка 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время спортивных соревнований.