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23 января 2017, 15:24 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В «Лужниках» установят медиакровлю для трансляции матчей

Медиакровля, на которой будут транслироваться матчи, появится на стадионе «Лужники», где будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети.

«Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи. Будет видно с Воробьёвых гор», — написал Собянин в «Твиттере».

В настоящее время на стадионе создаётся высококачественная система спортивного света. Уже завершена установка 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время спортивных соревнований.
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