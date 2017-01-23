В «Лужниках» установят медиакровлю для трансляции матчей
Медиакровля, на которой будут транслироваться матчи, появится на стадионе «Лужники», где будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети.
«Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи. Будет видно с Воробьёвых гор», — написал Собянин в «Твиттере».
В настоящее время на стадионе создаётся высококачественная система спортивного света. Уже завершена установка 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время спортивных соревнований.
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