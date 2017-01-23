Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28520991/
23 января 2017, 15:24 | Футбол: Чемпионат мира | РИА Новости

Мутко: Москва, Петербург, Сочи и Казань готовы к Кубку конфедераций-2017

ГОРКИ, 23 янв — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань готовы к проведению матчей Кубка конфедераций в 2017 году, на «Зенит-Арене» первый тестовый матч будет сыгран в апреле, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

ГОРКИ 23 янв — РИА Новости. Москва <nobr>Санкт-Петербург</nobr> Сочи и Казань готовы к проведению матчей Кубка конфедераций в 2017 году на Зенит-Арене первый тестовый матч будет сыгран в апреле заявил <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий Мутко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Стадион в Санкт-Петербурге 26 декабря полностью принят в эксплуатацию, получили разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал Мутко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, когда стадион будет введен.

«В апреле месяце мы проводим первый тестовый матч, там будет две игры до Кубка конфедераций, сыграет две игры “Зенит”. Сейчас полная готовность с точки зрения адаптации к чемпионату — закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон. Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА», — добавил Мутко.

«А какие-то вопросы, которые по линии ФИФА, они были сняты сейчас?» — спросил Медведев.

«По линии ФИФА сейчас по Кубку конфедераций больших, серьезных вопросов нет. В конце февраля будет очередной визит делегации, около 60 человек проедут все четыре города. У нас сочинский стадион, мы рассчитываем сдать в эксплуатацию в феврале», — пояснил вице-премьер.

«Таким образом, все четыре города готовы», — заключил Мутко.

Мутко добавил, что готовы аэровокзальные комплексы, гостиницы, тренировочные поля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Первые 10 тыс. зрителей протестируют «Зенит-Арену» 11 февраля

Первые 10 тыс. зрителей протестируют «Зенит-Арену» 11 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Первые 10 тыс. зрителей испытают стадион на Крестовском острове в Санкт- Петербурге 11 февраля, когда пройдет техническое тестирование объекта. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице- губернатора города Игоря Албина.
Еще 7 новостей  Все новости
23 января

Саакашвили обиделся на СМИ за свое фото 'в кустах'

Экс-президент уехал из страны, прихватив с собой более $11 млн

У певицы Пелагеи и хоккеиста Телегина родилась дочь