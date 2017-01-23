Мутко: Москва, Петербург, Сочи и Казань готовы к Кубку конфедераций-2017

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«Стадион в Санкт-Петербурге 26 декабря полностью принят в эксплуатацию, получили разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал Мутко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, когда стадион будет введен.

«В апреле месяце мы проводим первый тестовый матч, там будет две игры до Кубка конфедераций, сыграет две игры “Зенит”. Сейчас полная готовность с точки зрения адаптации к чемпионату — закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон. Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА», — добавил Мутко.

«А какие-то вопросы, которые по линии ФИФА, они были сняты сейчас?» — спросил Медведев.

«По линии ФИФА сейчас по Кубку конфедераций больших, серьезных вопросов нет. В конце февраля будет очередной визит делегации, около 60 человек проедут все четыре города. У нас сочинский стадион, мы рассчитываем сдать в эксплуатацию в феврале», — пояснил вице-премьер.

«Таким образом, все четыре города готовы», — заключил Мутко.

Мутко добавил, что готовы аэровокзальные комплексы, гостиницы, тренировочные поля.