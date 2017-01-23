Мутко: Москва, Петербург, Сочи и Казань готовы к Кубку конфедераций-2017
ГОРКИ, 23 янв — РИА Новости. Москва,
Санкт-Петербург, Сочи и Казань готовы к проведению матчей Кубка конфедераций в 2017 году, на «Зенит-Арене» первый тестовый матч будет сыгран в апреле, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Стадион в
«В апреле месяце мы проводим первый тестовый матч, там будет две игры до Кубка конфедераций, сыграет две игры “Зенит”. Сейчас полная готовность с точки зрения адаптации к чемпионату — закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон. Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА», — добавил Мутко.
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«По линии ФИФА сейчас по Кубку конфедераций больших, серьезных вопросов нет. В конце февраля будет очередной визит делегации, около 60 человек проедут все четыре города. У нас сочинский стадион, мы рассчитываем сдать в эксплуатацию в феврале», — пояснил
«Таким образом, все четыре города готовы», — заключил Мутко.
Мутко добавил, что готовы аэровокзальные комплексы, гостиницы, тренировочные поля.
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