ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в Кремле

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«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку», — сказал Мутко.

Он заверил, что подготовка к чемпионату мира и к проведению Кубка конфедерации в РФ идет по плану и без существенных проблем.

Председатель правительства поинтересовался, как идет подготовка к соревнованиям. «Матчи будут сыграны летом этого года в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве на стадионах, которые через год примут матчи чемпионата мира», — напомнил Медведев.

«Кубок конфедерации — с одной стороны, тестовое событие, но с другой стороны, здесь играют самые лучшие команды мира, шесть победителей своих конфедераций», — отметил Мутко. Он заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года «полностью принят в эксплуатацию». «В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедерации сыграет две игры «Зенит», — уточнил вице-премьер.

Он добавил, что санкт-петербургский стадион имеет полную готовность с точки зрения адаптации к чемпионату мира — это закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон, а в конце февраля стадион будет сдан ФИФА.

«Сочинский стадион рассчитываем сдать в полную эксплуатацию в феврале, там все готово, остаются только вопросы, связанные с адаптацией», — отметил заместитель председателя правительства. По его словам, из 45 тыс. мест смонтированы 40, идет монтаж оставшихся пяти тысяч.