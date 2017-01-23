ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в Кремле
ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабре 2017 года в Кремле. Об этом на совещании
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил вице-премьер Виталий Мутко.
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«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку», — сказал Мутко.
Он заверил, что подготовка к чемпионату мира и к проведению Кубка конфедерации в РФ идет по плану и без существенных проблем.
Председатель правительства поинтересовался, как идет подготовка к соревнованиям. «Матчи будут сыграны летом этого года в Сочи, Казани,
«Кубок конфедерации — с одной стороны, тестовое событие, но с другой стороны, здесь играют самые лучшие команды мира, шесть победителей своих конфедераций», — отметил Мутко. Он заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в
Он добавил, что
«Сочинский стадион рассчитываем сдать в полную эксплуатацию в феврале, там все готово, остаются только вопросы, связанные с адаптацией», — отметил заместитель председателя правительства. По его словам, из 45 тыс. мест смонтированы 40, идет монтаж оставшихся пяти тысяч.
«По линии ФИФА по Кубку конфедераций больших серьезных вопросов нет, в конце февраля будет очередной большой визит делегации из 60 человек во все четыре города», — сообщил
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