Мутко: Россия «войдет в график» по всем объектам ЧМ-2018 по футболу в феврале-марте
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Все объекты чемпионата мира 2018 года по футболу в феврале-марте текущего года будут возводиться по ранее запланированному графику, считает вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«У нас все идет по графикам. Со всем, что было запланировано, справились. В
В понедельник генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил «Р-Спорт», что инспекционный визит комиссии ФИФА начнется 27 февраля в
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