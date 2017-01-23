Мутко: Россия «войдет в график» по всем объектам ЧМ-2018 по футболу в феврале-марте

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«У нас все идет по графикам. Со всем, что было запланировано, справились. В Санкт-Петербурге вот проходка метро завершилась. Здесь я не вижу каких-то проблем серьезных. Думаю, в феврале-марте мы по всем объектам войдем в график. В конце февраля будет инспекционный визит ФИФА, посмотрим на их оценку нашей работы. Недавно я докладывал обо всем на совете ФИФА, никаких вопросов ко мне не было. Наоборот, сказали, что чемпионат мира в России — один из самых беспроблемных за последние годы. Давно турнир так спокойно не готовился. У нас мощная господдержка, люди вовлечены, оргкомитет работает хорошо. Все в порядке», — сказал Мутко агентству «Р-Спорт» по телефону.