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23 января 2017, 12:17 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко: Россия «войдет в график» по всем объектам ЧМ-2018 по футболу в феврале-марте

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Все объекты чемпионата мира 2018 года по футболу в феврале-марте текущего года будут возводиться по ранее запланированному графику, считает вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«У нас все идет по графикам. Со всем, что было запланировано, справились. В Санкт-Петербурге вот проходка метро завершилась. Здесь я не вижу каких-то проблем серьезных. Думаю, в феврале-марте мы по всем объектам войдем в график. В конце февраля будет инспекционный визит ФИФА, посмотрим на их оценку нашей работы. Недавно я докладывал обо всем на совете ФИФА, никаких вопросов ко мне не было. Наоборот, сказали, что чемпионат мира в России — один из самых беспроблемных за последние годы. Давно турнир так спокойно не готовился. У нас мощная господдержка, люди вовлечены, оргкомитет работает хорошо. Все в порядке», — сказал Мутко агентству «Р-Спорт» по телефону.

В понедельник генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил «Р-Спорт», что инспекционный визит комиссии ФИФА начнется 27 февраля в Санкт-Петербурге.
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