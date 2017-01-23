Готовность «Ростов-Арены» составляет около 70%

Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.



На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Готовность монолитной плиты — 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведётся натуральным спортивным травяным покрытием, сообщает сайт правительства Ростовской области.



На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% — кладка наружных стен и перегородок, на 73% — установка сборных элементов настила трибун. На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.



Завершён монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идёт укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тыс. кв. м из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тыс. кв м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.

Ведётся монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тыс. кв. м. На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идёт благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения. Окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.