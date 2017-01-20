Туристический центр открылся в аэропорту Нижнего Новгорода в рамках подготовки к ЧМ-2018
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/.
Туристско-информационный центр (ТИЦ) открылся в нижегородском аэропорту Стригино в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В центре можно узнать о туристических маршрутах региона, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечательностях, а также о наиболее значимых событиях города и области.
«Аэропорт Стригино — это воздушные ворота Нижнего Новгорода. Именно с них начинается знакомство с городом, поэтому появление стойки
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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