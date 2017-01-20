Туристический центр открылся в аэропорту Нижнего Новгорода в рамках подготовки к ЧМ-2018

В центре можно узнать о туристических маршрутах региона, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечательностях, а также о наиболее значимых событиях города и области.

«Аэропорт Стригино — это воздушные ворота Нижнего Новгорода. Именно с них начинается знакомство с городом, поэтому появление стойки туристско-информационного центра в здании нового терминала было логичным. Мы заинтересованы в расширении сервисов, которые помогут туристам чувствовать себя комфортно в Нижнем Новгороде», — сказал исполнительный директор аэропорта Денис Букин.