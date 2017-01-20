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20 января 2017, 18:18 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

КС Петербурга направил в банки претензии по стадиону ЧМ-2018 почти на 3,84 млрд руб

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Комитет по строительству Санкт-Петербурга направил претензии в банки по вопросам, касающимся строительства арены чемпионата мира по футболу 2018 года на общую сумму 3 837 916 067 рублей 66 копеек, сообщил «Р-Спорт» представитель комитета по строительству.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 20 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Комитет по строительству <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> направил претензии в банки по вопросам касающимся строительства арены чемпионата мира по футболу 2018 года на общую сумму 3 837 916 067 рублей 66 копеек сообщил Р-Спорт представитель комитета по строительству. Увеличить
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Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие 3−4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

«Комитетом по строительству направлены требования в Банк ВТБ, “Банк Москвы” на сумму 3 686 395 791,63 руб и в ПАО “АК Банк” на 151 520 276,03 руб. Предъявленные требования по банковским гарантиям по контрактам, касающихся строительства стадиона в 2015—2016 годах, до настоящего времени не удовлетворены», — сообщил «Р-Спорт» представитель комитета по строительству в письме.

Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона на Крестовском — компанию «Метрострой», которая достраивала стадион. Предыдущим генподрядчиком был «Инжтрансстрой-СПБ». Гендиректор «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин заявил «Р-Спорт», что никаких новых официальных требований от заказчика ему не поступало.

«В адрес заказчика нами были выданы банковские гарантии, они обеспечивали возвратность аванса. При расторжении контракта по этим банковским гарантиям было предъявлено требование заказчика. Аванс мы потратили при взаимодействии с заказчиком через управляемые счета, целевым образом использовали аванс», — сказал Лазуткин «Р-Спорт» по телефону.

«Никаких требований по официальным каналам связи нам не поступало. Нам никто не вручал тех требований, которые озвучил господин (глава городского комитета по строительству Сергей) Морозов. Какая-то накладка. Есть ранее выставленные требования — порядка 3 млрд (рублей). Мы считаем, что в этих рамках и остаемся. Те цифры, которые озвучиваются со стороны заказчика, мягко говоря, очень большие. Я не понимаю основания для этих цифр», — отметил Лазуткин.
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