КС Петербурга направил в банки претензии по стадиону ЧМ-2018 почти на 3,84 млрд руб
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Комитет по строительству Санкт-Петербурга направил претензии в банки по вопросам, касающимся строительства арены чемпионата мира по футболу 2018 года на общую сумму 3 837 916 067 рублей 66 копеек, сообщил «Р-Спорт» представитель комитета по строительству.
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«Комитетом по строительству направлены требования в Банк ВТБ, “Банк Москвы” на сумму 3 686 395 791,63 руб и в ПАО “АК Банк” на 151 520 276,03 руб. Предъявленные требования по банковским гарантиям по контрактам, касающихся строительства стадиона в 2015—2016 годах, до настоящего времени не удовлетворены», — сообщил «Р-Спорт» представитель комитета по строительству в письме.
Власти
«В адрес заказчика нами были выданы банковские гарантии, они обеспечивали возвратность аванса. При расторжении контракта по этим банковским гарантиям было предъявлено требование заказчика. Аванс мы потратили при взаимодействии с заказчиком через управляемые счета, целевым образом использовали аванс», — сказал Лазуткин «Р-Спорт» по телефону.
«Никаких требований по официальным каналам связи нам не поступало. Нам никто не вручал тех требований, которые озвучил господин (глава городского комитета по строительству Сергей) Морозов.
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