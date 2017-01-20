КС Петербурга направил в банки претензии по стадиону ЧМ-2018 почти на 3,84 млрд руб

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Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие 3−4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

«Комитетом по строительству направлены требования в Банк ВТБ, “Банк Москвы” на сумму 3 686 395 791,63 руб и в ПАО “АК Банк” на 151 520 276,03 руб. Предъявленные требования по банковским гарантиям по контрактам, касающихся строительства стадиона в 2015—2016 годах, до настоящего времени не удовлетворены», — сообщил «Р-Спорт» представитель комитета по строительству в письме.

Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона на Крестовском — компанию «Метрострой», которая достраивала стадион. Предыдущим генподрядчиком был «Инжтрансстрой-СПБ». Гендиректор «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин заявил «Р-Спорт», что никаких новых официальных требований от заказчика ему не поступало.

«В адрес заказчика нами были выданы банковские гарантии, они обеспечивали возвратность аванса. При расторжении контракта по этим банковским гарантиям было предъявлено требование заказчика. Аванс мы потратили при взаимодействии с заказчиком через управляемые счета, целевым образом использовали аванс», — сказал Лазуткин «Р-Спорт» по телефону.