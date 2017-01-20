Посол Самары на ЧМ-2018: Город может с гордостью встречать гостей

«Я часто летаю, поэтому очень рад, что подготовка к чемпионату мира 2018 года началась с открытия новых воздушных ворот губернии — кардинально преобразился аэропорт Курумоч, — сказал Войтенко. — Теперь всех гостей нашего города можно встречать с гордостью».

«Самое популярное место у самарцев — наша набережная, самая протяженная в России. Летом здесь всегда полно народу. Сейчас это просто набережная мечты: там можно погулять с детьми, покататься на роликах, просто пройтись и полюбоваться видами, встретить интересных собеседников», — добавил артист.

«А еще мы планируем в скором времени открыть музей баяна. В 2017 году исполняется ровно 120 лет со дня рождения этого инструмента. Создал его уроженец Тулы Павел Чулков здесь, в Самаре. Музей мы откроем до 2018 года, но место пока назвать не берусь», — отметил Войтенко.