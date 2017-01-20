Посол Самары на ЧМ-2018: Город может с гордостью встречать гостей
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самара сейчас может с гордостью встречать своих гостей. Такое мнение высказал посол Самары на чемпионате мира по футболу 2018 года, заслуженный артист Самарской области, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко, слова которого приводит официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
«Я часто летаю, поэтому очень рад, что подготовка к чемпионату мира 2018 года началась с открытия новых воздушных ворот губернии — кардинально преобразился аэропорт Курумоч, — сказал Войтенко. — Теперь всех гостей нашего города можно встречать с гордостью».
«Самое популярное место у самарцев — наша набережная, самая протяженная в России. Летом здесь всегда полно народу. Сейчас это просто набережная мечты: там можно погулять с детьми, покататься на роликах, просто пройтись и полюбоваться видами, встретить интересных собеседников», — добавил артист.
«А еще мы планируем в скором времени открыть музей баяна. В 2017 году исполняется ровно 120 лет со дня рождения этого инструмента. Создал его уроженец Тулы Павел Чулков здесь, в Самаре. Музей мы откроем до 2018 года, но место пока назвать не берусь», — отметил Войтенко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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