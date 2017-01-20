Глава «Телеспорта»: Стоимость телеправ на показ в России ЧМ-2018 завышена в три раза

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Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщал, что стоимость прав составляет $100 млн. Именно высокая цена является основной причиной, по которой ни один из российских телеканалов до сих пор не приобрел права на показ матчей этих турниров.

«Цена, которую просит нынешний правообладатель, как минимум в три раза превышает реальную рыночную стоимость», — сказал Макаренко.