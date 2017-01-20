Глава «Телеспорта»: Стоимость телеправ на показ в России ЧМ-2018 завышена в три раза
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рыночная стоимость телеправ на показ в России матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года завышена в три раза. Такое мнение ТАСС высказал глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко.
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«Цена, которую просит нынешний правообладатель, как минимум в три раза превышает реальную рыночную стоимость», — сказал Макаренко.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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