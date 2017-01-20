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20 января 2017, 15:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Глава «Телеспорта»: Стоимость телеправ на показ в России ЧМ-2018 завышена в три раза

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рыночная стоимость телеправ на показ в России матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года завышена в три раза. Такое мнение ТАСС высказал глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

Ранее <nobr>вице-премьер</nobr> РФ президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщал что стоимость прав составляет 100 млн. Увеличить
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Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщал, что стоимость прав составляет $100 млн. Именно высокая цена является основной причиной, по которой ни один из российских телеканалов до сих пор не приобрел права на показ матчей этих турниров.

«Цена, которую просит нынешний правообладатель, как минимум в три раза превышает реальную рыночную стоимость», — сказал Макаренко.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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