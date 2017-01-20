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20 января 2017, 12:15 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

AP: Британский рабочий погиб на стройке стадиона ЧМ-2022 в Катаре

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Британский рабочий погиб в ходе строительства стадиона чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Скончался 40-летний гражданин Великобритании. Увеличить
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Подробности происшествия, в результате которого скончался 40-летний гражданин Великобритании, не уточняются. Власти Катара уже объявили о начале расследования обстоятельств случившегося.

Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира — 2022. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
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