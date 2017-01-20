AP: Британский рабочий погиб на стройке стадиона ЧМ-2022 в Катаре

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Подробности происшествия, в результате которого скончался 40-летний гражданин Великобритании, не уточняются. Власти Катара уже объявили о начале расследования обстоятельств случившегося.