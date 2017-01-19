Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, сборная России по пляжному футболу не выступит на соревнованиях. В европейской квалификации в Езоло в сентябре 2016 года россияне заняли пятое место, а путёвки на мундиаль от Старого Света получили четыре лучшие команды: Португалия, Швейцария, Италия и Польша.



Отметим, что комитет ФИФА не исключил расширения количества участников чемпионата мира в будущем.