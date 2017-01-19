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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28486418/
19 января 2017, 19:13 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017

Комитет Международной федерации футбола принял решение не расширять состав участников чемпионата мира по пляжному футболу 2017 года, который пройдёт на Багамских островах с 27 апреля по 7 мая, сообщает Beachsoccerrussia.ru.

Комитет Международной федерации футбола принял решение не расширять состав участников чемпионата мира по пляжному футболу 2017 года который пройдёт на Багамских островах с 27 апреля по 7 мая сообщает Beachsoccerrussia.ru. Увеличить
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Таким образом, сборная России по пляжному футболу не выступит на соревнованиях. В европейской квалификации в Езоло в сентябре 2016 года россияне заняли пятое место, а путёвки на мундиаль от Старого Света получили четыре лучшие команды: Португалия, Швейцария, Италия и Польша.

Отметим, что комитет ФИФА не исключил расширения количества участников чемпионата мира в будущем.
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