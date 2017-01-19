Полтавченко: Санкт-Петербург все делает вовремя и качественно к ЧМ-2018 и Евро-2020

Матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года пройдут на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Спортивный объект начали строить в 2007 году. 30 декабря 2016 года госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие 3−4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

«Город делает очень много, чтобы на самом высочайшем уровне прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020. Завершено строительство Западного скоростного диаметра, стадиона, строятся и другие объекты. Строится станция метро “Новокрестовская”. Вопреки скептическим прогнозам мы все успеваем делать вовремя с соответствующим качеством», — сказал Полтавченко журналистам.