Полтавченко: Санкт-Петербург все делает вовремя и качественно к ЧМ-2018 и Евро-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-Петербург делает очень много, чтобы матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 по футболу прошли на высочайшем уровне, вопреки скептическим прогнозам все делается вовремя и с соответствующим качеством, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года пройдут на стадионе на Крестовском острове в
«Город делает очень много, чтобы на самом высочайшем уровне прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020. Завершено строительство Западного скоростного диаметра, стадиона, строятся и другие объекты. Строится станция метро “Новокрестовская”. Вопреки скептическим прогнозам мы все успеваем делать вовремя с соответствующим качеством», — сказал Полтавченко журналистам.
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