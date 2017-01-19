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19 января 2017, 13:31 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Полтавченко: Санкт-Петербург все делает вовремя и качественно к ЧМ-2018 и Евро-2020

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-Петербург делает очень много, чтобы матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 по футболу прошли на высочайшем уровне, вопреки скептическим прогнозам все делается вовремя и с соответствующим качеством, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года пройдут на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Спортивный объект начали строить в 2007 году. 30 декабря 2016 года госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие 3−4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

«Город делает очень много, чтобы на самом высочайшем уровне прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020. Завершено строительство Западного скоростного диаметра, стадиона, строятся и другие объекты. Строится станция метро “Новокрестовская”. Вопреки скептическим прогнозам мы все успеваем делать вовремя с соответствующим качеством», — сказал Полтавченко журналистам.
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