Мутко: «Зенит-Арене» нужно еще 1,5−2 миллиарда рублей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года нужно еще 1,5−2 миллиарда рублей, заявил журналистам курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко.
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«Есть проект стадиона — требования, необходимые для нашего чемпионата, — сказал Мутко. — Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Вот это все должно быть построено. На период чемпионата мира мы должны построить временные сооружения: павильоны спонсоров, презентационные павильоны. Ну и сам стадион. У него есть требования готовности для чемпионата России и для ФИФА. Это большее количество зон прессы, (требования) к информационным технологиям и так далее. Требования комфорта для различных категорий. Это то, что сегодня в общий строительный проект не входит. И вот это все считается — приблизительно 1,5−2 миллиарда эта адаптация будет стоить. Для каждого стадиона».
«Ресурсы на это будут частично направляться ФИФА, частично — правительством РФ, частично — регионами. В данном случае футбольный клуб “Зенит” уже принял решение выделить сумму. Не стану ее анонсировать. Они уже закупили оборудование, различные вещи», — добавил Мутко.
Стадион на Крестовском острове, помимо матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, примет и матчи Евро-2020. Отвечая на вопрос, нужны ли дополнительные расходы для подготовки арены к чемпионату Европы 2020 года, Мутко заявил: «Для адаптации к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег. Стадион будет готов. Требования для УЕФА даже
Новый стадион на Крестовском острове в
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