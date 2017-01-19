Мутко: «Зенит-Арене» нужно еще 1,5−2 миллиарда рублей

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Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие 3−4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

«Есть проект стадиона — требования, необходимые для нашего чемпионата, — сказал Мутко. — Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Вот это все должно быть построено. На период чемпионата мира мы должны построить временные сооружения: павильоны спонсоров, презентационные павильоны. Ну и сам стадион. У него есть требования готовности для чемпионата России и для ФИФА. Это большее количество зон прессы, (требования) к информационным технологиям и так далее. Требования комфорта для различных категорий. Это то, что сегодня в общий строительный проект не входит. И вот это все считается — приблизительно 1,5−2 миллиарда эта адаптация будет стоить. Для каждого стадиона».

«Ресурсы на это будут частично направляться ФИФА, частично — правительством РФ, частично — регионами. В данном случае футбольный клуб “Зенит” уже принял решение выделить сумму. Не стану ее анонсировать. Они уже закупили оборудование, различные вещи», — добавил Мутко.

Стадион на Крестовском острове, помимо матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, примет и матчи Евро-2020. Отвечая на вопрос, нужны ли дополнительные расходы для подготовки арены к чемпионату Европы 2020 года, Мутко заявил: «Для адаптации к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег. Стадион будет готов. Требования для УЕФА даже где-то меньше, чем для чемпионата мира».