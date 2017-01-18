Президент УЕФА Чеферин не видит оснований отбирать у России ЧМ-2018

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — сказал Чеферин.