В Мадриде представят маршруты для гостей КК-2017 и ЧМ-2018
В мадридском выставочном центре Ifema Feria de Madrid с 18 по 22 января этого года пройдёт крупнейшая международная туристическая выставка FITUR.
Как сообщили Welcome2018 со ссылкой на
Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России. В рамках работы стенда пройдут презентации межрегиональных маршрутов: «Серебряное ожерелье России», «Золотое кольцо», «Великий шёлковый путь», «Великий чайный путь».
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