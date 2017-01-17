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17 января 2017, 9:54 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В Мадриде представят маршруты для гостей КК-2017 и ЧМ-2018

В мадридском выставочном центре Ifema Feria de Madrid с 18 по 22 января этого года пройдёт крупнейшая международная туристическая выставка FITUR.

Как сообщили Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ, на выставке будут представлены маршруты и программы, разработанные специально для гостей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 в России.

Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России. В рамках работы стенда пройдут презентации межрегиональных маршрутов: «Серебряное ожерелье России», «Золотое кольцо», «Великий шёлковый путь», «Великий чайный путь».
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