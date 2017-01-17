В Мадриде представят маршруты для гостей КК-2017 и ЧМ-2018

Как сообщили Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ, на выставке будут представлены маршруты и программы, разработанные специально для гостей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 в России.



Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России. В рамках работы стенда пройдут презентации межрегиональных маршрутов: «Серебряное ожерелье России», «Золотое кольцо», «Великий шёлковый путь», «Великий чайный путь».