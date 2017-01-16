Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Калуге оплатит государство
Губернатор Анатолий Артамонов договорился с Виталием Мутко.
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Практически на 90% будет профинансировано из федерального бюджета строительство двух тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калуге. Ранее предполагалось, что 50% от стоимости проекта должно было поступить из регионального бюджета. Об этом 14 января заявил на
По словам главы Калужского региона, на встрече с
Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется соорудить игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии. Строительство второй тренировочной площадки планируется на Тульском шоссе областного центра.
Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.
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