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16 января 2017, 10:52 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

Строительство футбольных баз к ЧМ-2018 в Калуге оплатит государство

Губернатор Анатолий Артамонов договорился с Виталием Мутко.

Губернатор Анатолий <span class=error>Артамонов</span> договорился с Виталием <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Практически на 90% будет профинансировано из федерального бюджета строительство двух тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калуге. Ранее предполагалось, что 50% от стоимости проекта должно было поступить из регионального бюджета. Об этом 14 января заявил на пресс-конференции с калужскими журналистами губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

По словам главы Калужского региона, на встрече с вице-премьером Виталием Мутко удалось договориться, чтобы снизить нагрузку на область при строительстве тренировочных полей. «Наше финансовое участие в данном проекте будет только 10%. Ранее предполагалось 50%, но это для области категорически неприемлемо. Уже подписано соглашение», — уточнил Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется соорудить игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии. Строительство второй тренировочной площадки планируется на Тульском шоссе областного центра.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.
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