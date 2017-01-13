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13 января 2017, 9:13 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Хёнесс не приветствует решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионата мира.

С 2026 года в мундиале будут принимать участие 48 команд. У Хёнесса это решение особого энтузиазма не вызывает.

«Я считаю это решение неосуществимым. И не думаю, что будет 48 очень сильных команд. Кроме того, важным вопросом является здоровье футболистов и способность их выступления при таком формате», — приводит слова Хёнесса Bild.

Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5 и один участник от Океании.

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