Хёнесс не приветствует решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

С 2026 года в мундиале будут принимать участие 48 команд. У Хёнесса это решение особого энтузиазма не вызывает.



«Я считаю это решение неосуществимым. И не думаю, что будет 48 очень сильных команд. Кроме того, важным вопросом является здоровье футболистов и способность их выступления при таком формате», — приводит слова Хёнесса Bild.



Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5 и один участник от Океании.