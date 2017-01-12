Основные работы на объектах ЧМ-2018 в Волгограде должны быть завершены в этом году

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«Все основные работы на объектах ЧМ-2018 должны быть завершены до конца этого года. Конечные сроки исполнения работ корректироваться не будут, они указаны в договорах и соглашениях. Брали на себя обязательства — их надо выполнять», — сказал он.

Глава региона акцентировал внимание на подготовке волонтеров, объектов и работников общепита, размещении участников и гостей мирового футбольного первенства. Особо выделены вопросы организации фестиваля болельщиков ФИФА в Волгограде.

Федеральная и региональная программы подготовки к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий, 10 из них уже полностью выполнены, в том числе строительство двух гостиниц, вертолетной площадки, нового терминала и первого этапа взлетно-посадочного комплекса в международном аэропорту Волгограда.

В 2017 году предстоит завершить 27 мероприятий, среди которых возведение рокадной (вдоль берега Волги) дороги, реконструкция шоссе Авиаторов, берегоукрепление, ввод гостиницы «Хилтон Гарден Инн», реконструкция второй очереди аэродромного комплекса, подготовка тренировочных площадок.

Главный объект предстоящего в Волгограде события мирового уровня — строящийся на правом берегу Волги вблизи Мамаева кургана 45-тысячный стадион «Волгоград-Арена». Его контрактная стоимость 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства — ноябрь 2017 года. По данным генподрядчика компании «Стройтрансгаз», отставаний от графика строительства нет, а по некоторым видам работ возведение арены идет с опережением.