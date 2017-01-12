«Высказывание Паунда выходит за все рамки здравого смысла и нормального поведения чиновника такого ранга. Это чистая провокация. Мне это напоминает встречающиеся в Интернете инструкции по созданию взрывных устройств. Господин Паунд взял на себя такую обязанность по созданию бомбы против России. И это уже не первый раз. Паунд — заштатный провокатор не только ВАДА, но и всего спортивного движения. Рекомендую нашим зарубежным коллегам не прислушиваться к Паунду, а руководствоваться здравым смыслом.



На ЧМ в 2018 году приедут спортсмены, которые будут выступать под флагами своих стран. У нас созданы все условия, чтобы турнир прошёл честно. Говорить о том, что наши футболисты добиваются результата за счёт употребления допинга, было бы наивно. Попытка Паунда спровоцировать спортивное движение просто омерзительна», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.