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12 января 2017, 19:10 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

Реконструкция аэропорта Саранска продлится до конца 2017 года

Изначально планировалось, что работы завершатся к концу июля этого года.

Реконструкция аэропорта Саранска будет продолжаться с 1 января до 31 декабря 2017 года. Обновленное сообщение опубликовано на официальном портале «Авиалиний Мордовии».

Вновь пассажирам напоминают, что реконструкция аэропорта проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

По информации ГТРК «Мордовия», контракт с предыдущим подрядчиком разорван. Строительство якобы началось, а по факту — на территории много месяцев никакой спецтехники. «Лучше переждать, зато потом начинать летать в новые места и на новых самолетах, получить новый аэродром, который практически не будет иметь ограничений и, наверное, новую сетку полетов», — полагает заместитель генерального директора по строительству «Авиалинии Мордовии» Вадим Сперанский.

В ходе реконструкции будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы, в частности, полная разборка старого покрытия и усиление его асфальтобетоном. Также будут обновлены система светосигнального оборудования, навигация, аэровокзальный комплекс, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, что позволит аэропорту Саранска соответствовать международным стандартам.

Напомним, ранее планировалось, что аэропорт закроется только до июля 2017 года. Однако срок был указан «ориентировочно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ. Согласно проекту, общая площадь терминала после реконструкции не будет превышать 7 тыс. кв метров, а предельная стоимость составит 1 млрд рублей. Терминал будет способен пропускать 300 пассажиров в час. В период проведения чемпионата пропускная способность составит 600 пассажиров в час и будет достигаться с помощью временных решений. В июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного.
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