Реконструкция аэропорта Саранска продлится до конца 2017 года
Изначально планировалось, что работы завершатся к концу июля этого года.
Реконструкция аэропорта Саранска будет продолжаться с 1 января до 31 декабря 2017 года. Обновленное сообщение опубликовано на официальном портале «Авиалиний Мордовии».
Вновь пассажирам напоминают, что реконструкция аэропорта проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
По информации ГТРК «Мордовия», контракт с предыдущим подрядчиком разорван. Строительство якобы началось, а по факту — на территории много месяцев никакой спецтехники. «Лучше переждать, зато потом начинать летать в новые места и на новых самолетах, получить новый аэродром, который практически не будет иметь ограничений и, наверное, новую сетку полетов», — полагает заместитель генерального директора по строительству «Авиалинии Мордовии» Вадим Сперанский.
В ходе реконструкции будет проведен ремонт
Напомним, ранее планировалось, что аэропорт закроется только до июля 2017 года. Однако срок был указан «ориентировочно».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ. Согласно проекту, общая площадь терминала после реконструкции не будет превышать 7 тыс. кв метров, а предельная стоимость составит 1 млрд рублей. Терминал будет способен пропускать 300 пассажиров в час. В период проведения чемпионата пропускная способность составит 600 пассажиров в час и будет достигаться с помощью временных решений. В июне 2015 года
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