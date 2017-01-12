Реконструкция аэропорта Саранска продлится до конца 2017 года

Реконструкция аэропорта Саранска будет продолжаться с 1 января до 31 декабря 2017 года. Обновленное сообщение опубликовано на официальном портале «Авиалиний Мордовии».

Вновь пассажирам напоминают, что реконструкция аэропорта проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

По информации ГТРК «Мордовия», контракт с предыдущим подрядчиком разорван. Строительство якобы началось, а по факту — на территории много месяцев никакой спецтехники. «Лучше переждать, зато потом начинать летать в новые места и на новых самолетах, получить новый аэродром, который практически не будет иметь ограничений и, наверное, новую сетку полетов», — полагает заместитель генерального директора по строительству «Авиалинии Мордовии» Вадим Сперанский.

В ходе реконструкции будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы, в частности, полная разборка старого покрытия и усиление его асфальтобетоном. Также будут обновлены система светосигнального оборудования, навигация, аэровокзальный комплекс, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, что позволит аэропорту Саранска соответствовать международным стандартам.

Напомним, ранее планировалось, что аэропорт закроется только до июля 2017 года. Однако срок был указан «ориентировочно».