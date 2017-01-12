Колосков: Теоретически бойкот ЧМ-2018 по футболу из-за политики исключать нельзя

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs — это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам», — сказал Колосков «Р-Спорт» по телефону.

«ФИФА — очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ — ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА», — сказал Колосков.

Собеседник агентства назвал утверждения Паунда лишенными доказательной базы. «Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: “Не твое это дело, надо своими делами заниматься”. Оснований для бойкота нет. Допинг футболистов вообще не касается. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет», — продолжил Колосков.