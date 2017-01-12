Колосков: Теоретически бойкот ЧМ-2018 по футболу из-за политики исключать нельзя
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Теоретически бойкот чемпионата мира по футболу в России исключать нельзя, кто-то может поддаться эмоциям, заявил «Р-Спорт» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году.
«ФИФА — очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ — ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА», — сказал Колосков.
Собеседник агентства назвал утверждения Паунда лишенными доказательной базы. «Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: “Не твое это дело, надо своими делами заниматься”. Оснований для бойкота нет. Допинг футболистов вообще не касается. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет», — продолжил Колосков.
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