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12 января 2017, 18:20 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Паунд: Отказ сборных от приезда на ЧМ-2018 может отразиться на лишении России турнира

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира, заявил агентству «Р-Спорт» экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Маргарита <span class=error>Якупова</span>. </em>Нельзя исключать что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года который пройдет в России в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира заявил агентству Р-Спорт <nobr>экс-глава</nobr> Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард <span class=error>Паунд</span>. Увеличить
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Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», — сказал Паунд по телефону.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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