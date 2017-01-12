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12 января 2017, 18:19 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Трехметровые часы для отсчета времени до ЧМ-2018 появятся в конце января в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Трехметровые часы для отсчета оставшегося времени до старта чемпионата мира по футболу 2018 года появятся в конце января в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин провел совещание по вопросу установки часов обратного отсчета времени до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Дата запуска — 30 января 2017 года, когда до чемпионата останется ровно 500 дней», — говорится в сообщении.

По данным МБУ «Столица Урала», сами часы будут представлять собой вандалоустойчивую конструкцию высотой 3 метра и шириной 1 метр. При этом часы смогут противостоять не только неаккуратному обращению, но и непредсказуемой уральской погоде.

«С запуском часов каждый желающий сможет не только узнать, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до этого значимого события, но и сделать памятное фото. Кроме того, организаторы предлагают всем желающим сделать видеообращение с прогнозом побед и поражений команд на чемпионате мира, предсказания болельщиков также будут высланы авторам на электронную почту в июне 2018 года, непосредственно в дни проведения чемпионата», — добавили там.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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